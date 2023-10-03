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Сили ССО показали, як нищать техніку та склад окупантів на Запорізькому напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На Запорізькому напрямку бійцями одного з підрозділів ССО було знищено 5 БМП, 2 вантажівки та польовий склад окупантів, повідомляють ССО ЗСУ, передає УНН.

Деталі

"5 БМП, 2 вантажівки та польовий склад окупантів знищили бійці одного с підрозділів ССО", - повідомили у Силах спецоперацій.

Як повідомляється, група БпАК Сил спеціальних операцій розпочала повітряну розвідку з метою виявлення та підтвердження цілей.

Ворог вирішив зосередити ймовірні підрозділи резерву в лісосмузі, проте був швидко виявлений. Інформацію оперативно було передано артилерійському підрозділу Сил оборони та негайно нанесено вогневе ураження, зазначили у ССО.

Як зазначається, у результаті детонації та займання пошкоджень і ймовірно подальшого знищення зазнала інша техніка противника.

Доповнення

російські війська за минулу добу обстріляли Запорізьку область 128 ударів, зокрема, здійснили 10 атак дронами.

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