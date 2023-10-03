Сили ССО показали, як нищать техніку та склад окупантів на Запорізькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На Запорізькому напрямку бійцями одного з підрозділів ССО було знищено 5 БМП, 2 вантажівки та польовий склад окупантів, повідомляють ССО ЗСУ, передає УНН.
Деталі
"5 БМП, 2 вантажівки та польовий склад окупантів знищили бійці одного с підрозділів ССО", - повідомили у Силах спецоперацій.
Як повідомляється, група БпАК Сил спеціальних операцій розпочала повітряну розвідку з метою виявлення та підтвердження цілей.
Ворог вирішив зосередити ймовірні підрозділи резерву в лісосмузі, проте був швидко виявлений. Інформацію оперативно було передано артилерійському підрозділу Сил оборони та негайно нанесено вогневе ураження, зазначили у ССО.
Як зазначається, у результаті детонації та займання пошкоджень і ймовірно подальшого знищення зазнала інша техніка противника.
Доповнення
російські війська за минулу добу обстріляли Запорізьку область 128 ударів, зокрема, здійснили 10 атак дронами.