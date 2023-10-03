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Силы ССО показали, как уничтожают технику и склад оккупантов на Запорожском направлении

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. На Запорожском направлении бойцами одного из подразделений ССО было уничтожено 5 БМП, 2 грузовика и полевой склад оккупантов, сообщают ССО ВСУ, передает УНН.

Детали

"5 БМП, 2 грузовика и полевой склад оккупантов уничтожили бойцы одного из подразделений ССО", - сообщили в Силах спецопераций.

Как сообщается, группа БпАК Сил специальных операций начала воздушную разведку с целью выявления и подтверждения целей.

Враг решил сосредоточить вероятные подразделения резерва в лесополосе, однако был быстро обнаружен. Информация оперативно была передана артиллерийскому подразделению Сил обороны и немедленно нанесено огневое поражение, отметили в ССО.

Как отмечается, в результате детонации и возгорания повреждений и вероятно дальнейшего уничтожения получила другая техника противника.

Дополнение

российские войска за минувшие сутки обстреляли Запорожскую область 128 ударов, в частности, совершили 10 атак дронами.

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