росіяни за добу вдарили 128 разів по Запорізькій області: є руйнування

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«128 ударів – ворог атакував 22 населених пункти Запорізької області», - написав Малашко у Telegram.

Деталі

Окупанти здійснили 4 РСЗВ-обстріли Новоданилівки та Малої Токмачки, 10 БПЛА-атак Гуляйполя, Новодарівки, Новоданилівки, Малої Токмачки й Темирівки, а також вгатили 5 авіаснарядами по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці.

109 артобстрілів прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Преображенки, П'ятихаток, Лобкового й Кам'янського.

«Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали», - зазначив очільник ОВА.

Доповнення

У перший день жовтня російські війська за минулу добу обстріляли Запорізьку область 144 рази. Через ворожий артудар по Оріхову поранення отримали двоє людей.