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Окупанти за добу обстріляли Запорізьку область понад 140 разів: поранені двоє людей

Окупанти за добу обстріляли Запорізьку область понад 140 разів: поранені двоє людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу обстріляли Запорізьку область 144 рази. Через ворожий артудар по Оріхову поранення отримали двоє людей, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.

Цитата

«Минулої доби військовослужбовці рф завдали 144 удари по 23 населених пунктах», - написав Малашко у Telegram.

Деталі

Окупанти 124 рази із артилерії обстріляли території Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Преображенки, Білогір'я, Полтавки, Степового, П'ятихаток, Левадного, Кам'янського та інших міст та сіл на лінії вогню.

Ворог здійснив 3 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки й Новодарівки, 13 БПЛА-атак Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки, Ольгівського, Оріхова та Малих Щербаків, а також вгатив 4 авіаснарядами по Оріхову й Роботиному.

«Внаслідок артудару по Оріхову поранення отримали чоловіки 64 та 55 років», - заявив Малашко.

Також через ворожі обстріли минулої доби надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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