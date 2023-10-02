Оккупанты за сутки обстреляли Запорожскую область более 140 раз: ранены два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Российские войска за минувшие сутки обстреляли Запорожскую область 144 раза. Из-за вражеского артудара по ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
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«За прошедшие сутки военнослужащие рф нанесли 144 удара по 23 населенным пунктам», - написал Малашко в Telegram.
Детали
Оккупанты 124 раза из артиллерии обстреляли территории Гуляйполя, Железнодорожного, Волшебного, Преображенки, Белогорья, Полтавки, Степного, Пятихаток, Левадного, Каменского и других городов и сел на линии огня.
Враг совершил 3 РСЗО-обстрела Малой Токмачки и Новодаровки, 13 БПЛА-атак Малой Токмачки, Малиновки, Новоданиловки, Ольговского, Орехова и Малых Щербаков, а также ударил 4 авиаснарядами по Орехову и Роботино.
«В результате артудара по Орехову ранения получили мужчины 64 и 55 лет», - заявил Малашко.
Также из-за вражеских обстрелов за прошедшие сутки поступило 19 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
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