росіяни за добу вбили трьох жителів Донеччини, ще п'ять поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу вбили ще трьох людей у Донецькій області. Крім того поранення отримали п'ятеро людей, повідомив у понеділок в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз, пише УНН.
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«За 1 жовтня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Нескучному, Авдіївці і Торському. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення», - ідеться у повідомленні в Telegram.
З 24 лютого 2022 року росіяни, як повідомляється, вбили 1729 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4193.
Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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