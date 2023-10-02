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Доброволець з Естонії загинув на фронті на Донеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Ще один військовий з Естонії загинув поблизу міста Лиман Донецької області. Про це пише Postimees з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Танел Криггул, який  воював в Українському міжнародному легіоні (також відомому як Іноземний легіон), загинув поблизу міста Лиман Донецької області.

Смерть військового підтвердили виданню три джерела, які самі воюють у тому ж легіоні.

"Невеликий приватний будинок, де Криггул жив зі своїм товаришем по службі, був уражений російським військовим безпілотником в суботу ввечері", – зазначає Postimees.

Нагадаємо

Після певного затишшя російські окупанти готуються до наступу на Лимано-Куп’янському напрямку. На цій ділянці фронту до бойових дій долучається ворожа 25-а армія, хоча в неї фіксуються проблеми з особовим складом та із забезпеченням технікою.



Українські Національні Новини

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