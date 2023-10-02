Доброволець з Естонії загинув на фронті на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Ще один військовий з Естонії загинув поблизу міста Лиман Донецької області. Про це пише Postimees з посиланням на джерела, передає УНН.
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Зазначається, що Танел Криггул, який воював в Українському міжнародному легіоні (також відомому як Іноземний легіон), загинув поблизу міста Лиман Донецької області.
Смерть військового підтвердили виданню три джерела, які самі воюють у тому ж легіоні.
"Невеликий приватний будинок, де Криггул жив зі своїм товаришем по службі, був уражений російським військовим безпілотником в суботу ввечері", – зазначає Postimees.
Нагадаємо
Після певного затишшя російські окупанти готуються до наступу на Лимано-Куп’янському напрямку. На цій ділянці фронту до бойових дій долучається ворожа 25-а армія, хоча в неї фіксуються проблеми з особовим складом та із забезпеченням технікою.