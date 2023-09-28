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На Лимано-Куп’янському напрямку окупанти готуються до наступальних дій - Євлаш

На Лимано-Куп’янському напрямку окупанти готуються до наступальних дій - Євлаш

Київ • УНН

 • 143917 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Після певного затишшя російські окупанти готуються до наступу на Лимано-Куп’янському напрямку. На цій ділянці фронту до бойових дій долучається ворожа 25-а армія, хоча в неї фіксуються проблеми з особовим складом та із забезпеченням технікою. Про це в ефірі загальноукраїнського телемарафону заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, передає УНН.

Цитата

“Ворог готується до наступальних дій на цьому напрямку, зокрема зараз ми фіксуємо значне підвищення авіаційних ударів. Таким чином 21 раз він (ворог — Ред.) застосовував свої штурмовики Су-35 та гелікоптери Ка-52 поблизу Сіверська та Серебрянського лісництва, куди прийшлося найбільше ударів з авіації противника. Також 517 обстрілів завдав ворог по позиціях ЗСУ. Відбулося 2 бойових зіткнення”, — заявив представник Східного угруповання військ ЗСУ.

Євлаш додав, що зараз окупанти потихеньку починають відновлювати свої бойові зіткнення на цьому напрямку.

“Раніше ми фіксували затишшя, ворог укріплював свої фортифікаційні споруди. Нині вже в бій долучається також і 25-та загальновійськова армія. Проте наші війська фіксують, що росіяни мають проблеми із тренуванням військовослужбовців, які зараз на Лимано-Куп’янському напрямку, та із забезпеченням технікою, а також з особовим складом”, — зазначив Євлаш.

Також він повідомив, що за минулу добу ЗСУ знищили 22 одиниці озброєння та військової техніки противника. Це один танк, три ББМ, включаючи БТР-80 і БМП-1, одну “Мста-Б”, чотири гармати “Д-30” і один “Піон”.

Доповнення

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що станом на ранок 28 вересня втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 277 320 осіб, 4679 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

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