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На Лимано-Купянском направлении оккупанты готовятся к наступательным действиям - Евлаш

На Лимано-Купянском направлении оккупанты готовятся к наступательным действиям - Евлаш

Киев • УНН

 • 143915 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. После некоторого затишья российские оккупанты готовятся к наступлению на Лимано-Купянском направлении. На этом участке фронта к боевым действиям присоединяется вражеская 25-я армия, хотя у нее фиксируются проблемы с личным составом и с обеспечением техникой. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает УНН.

Цитата

“Враг готовится к наступательным действиям на этом направлении, в частности сейчас мы фиксируем значительное повышение авиационных ударов. Таким образом 21 раз он (враг — Ред.) применял свои штурмовики Су-35 и вертолеты Ка-52 вблизи Северска и Серебрянского лесничества, куда пришлось больше всего ударов с авиации противника. Также 517 обстрелов нанес враг по позициям ВСУ. Произошло 2 боевых столкновения”, — заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Евлаш добавил, что сейчас оккупанты потихоньку начинают возобновлять свои боевые столкновения на этом направлении.

“Раньше мы фиксировали затишье, враг укреплял свои фортификационные сооружения. Сейчас уже в бой включается также и 25-я общевойсковая армия. Однако наши войска фиксируют, что россияне имеют проблемы с тренировкой военнослужащих, которые сейчас на Лимано-Купянском направлении, и с обеспечением техникой, а также с личным составом”, — отметил Евлаш.

Также он сообщил, что за минувшие сутки ВСУ уничтожили 22 единицы вооружения и военной техники противника. Это один танк, три ББМ, включая БТР-80 и БМП-1, одну “Мста-Б”, четыре пушки “Д-30” и один “Пион”.

Дополнение

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что по состоянию на утро 28 сентября потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 277 320 человек, 4679 танков и сотен единиц другой военной техники.

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