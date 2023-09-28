На Лимано-Купянском направлении оккупанты готовятся к наступательным действиям - Евлаш

КИЕВ. 28 сентября. УНН. После некоторого затишья российские оккупанты готовятся к наступлению на Лимано-Купянском направлении. На этом участке фронта к боевым действиям присоединяется вражеская 25-я армия, хотя у нее фиксируются проблемы с личным составом и с обеспечением техникой. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает УНН.