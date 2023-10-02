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Доброволец из Эстонии погиб на фронте в Донецкой области

Доброволец из Эстонии погиб на фронте в Донецкой области

Киев • УНН

 • 143118 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Еще один военный из Эстонии погиб вблизи города Лиман Донецкой области. Об этом пишет Postimees со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Танел Криггул, который  воевал в Украинском международном легионе (также известном как Иностранный легион), погиб вблизи города Лиман Донецкой области.

Смерть военного подтвердили изданию три источника, которые сами воюют в том же легионе.

"Небольшой частный дом, где Криггул жил со своим сослуживцем, был поражен российским военным беспилотником в субботу вечером", – отмечает Postimees.

Напомним

После некоторого затишья российские оккупанты готовятся к наступлению на Лимано-Куп’янском направлении. На этом участке фронта к боевым действиям присоединяется вражеская 25-я армия, хотя у нее фиксируются проблемы с личным составом и с обеспечением техникой.



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