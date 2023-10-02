россияне за сутки убили трех жителей Донетчины, еще пять ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Российские войска за минувшие сутки убили еще трех человек в Донецкой области. Кроме того ранения получили пять человек, сообщил в понедельник и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз, пишет УНН.
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«За 1 октября россияне убили 3 жителей Донетчины: в Нескучном, Авдеевке и Торском. Еще 5 человек в области за сутки получили ранения», - говорится в сообщении в Telegram.
С 24 февраля 2022 года россияне, как сообщается, убили 1729 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4193.
Общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.
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