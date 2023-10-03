россияне за сутки ударили 128 раз по Запорожской области: есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Российские войска за минувшие сутки обстреляли Запорожскую область 128 ударов, в частности, совершили 10 атак дронами. Об этом сообщил во вторник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
Цитата
«128 ударов – враг атаковал 22 населенных пункта Запорожской области», - написал Малашко в Telegram.
Детали
Оккупанты совершили 4 РСЗО-обстрела Новоданиловки и Малой Токмачки, 10 БПЛА-атак Гуляйполя, Новодаровки, Новоданиловки, Малой Токмачки и Темировки, а также всадили 5 авиаснарядов по Орехову, Новодаровке и Малой Токмачке.
109 артобстрелов пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в частности Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Преображенки, Пятихаток, Лобкового и Каменского.
«Поступило 18 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Местные жители не пострадали», - отметил глава ОВА.
Дополнение
В первый день октября российские войска за минувшие сутки обстреляли Запорожскую область 144 раза. Из-за вражеского артудара по Орехову ранения получили два человека.