кремль не объявляет тотальную мобилизацию, ведь боится протестов со стороны россиян - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В россии до сих пор не была объявлена тотальная мобилизация, ведь власти рф опасаются протестов со стороны граждан. Однако “машину готовят к новым волнам мобилизаций”. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире “Панюта.Итоги”, пишет УНН.
Детали
Представитель разведки отметил, что мобилизационные мероприятия в России не прекращались - речь идет о десятках тысяч людей в месяц. Однако российские власти еще опасаются протестов, поэтому напрямую мобилизацию не объявляют:
"Машину готовят к новым волнам мобилизации. Юридически законодательство и полномочия репрессивных органов увеличиваются таким образом, чтобы в любой момент неожиданное объявление решения о новой волне мобилизации не могло встретить ощутимого сопротивления".
Дополнение
В россии до президентских выборов кремль вряд ли объявит о новых волнах мобилизации, говорится в очередном отчете Министерства обороны Великобритании на основе разведданных.