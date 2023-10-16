кремль не объявляет тотальную мобилизацию, ведь боится протестов со стороны россиян - ГУР

Детали

Представитель разведки отметил, что мобилизационные мероприятия в России не прекращались - речь идет о десятках тысяч людей в месяц. Однако российские власти еще опасаются протестов, поэтому напрямую мобилизацию не объявляют:

"Машину готовят к новым волнам мобилизации. Юридически законодательство и полномочия репрессивных органов увеличиваются таким образом, чтобы в любой момент неожиданное объявление решения о новой волне мобилизации не могло встретить ощутимого сопротивления".

Дополнение

В россии до президентских выборов кремль вряд ли объявит о новых волнах мобилизации, говорится в очередном отчете Министерства обороны Великобритании на основе разведданных.