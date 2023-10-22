россия ежемесячно мобилизует на войну более 20 тысяч человек - представитель ГУР Юсов

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"Более 20 тысяч в месяц продолжают привлекаться разными способами. Это рекрутинг и среди заключенных, и среди должников, каких-то неблагонадежных категорий населения. О добровольцах там речь не идет. Мобилизация срочников планово продолжается. Рекрутинг, в том числе с мотивацией финансовой выплаты или, если человек не подписывает контракт, то какие-то санкции обещают", - отметил он.

Детали

По словам Юсова, в частности, российское военное командование широко практикует "принудительное подписание контракта" с бывшими бойцами.

"Когда вроде бы вызывают на сверку в военкомат, кладут контракт и в принципе обратно человек не выходит, потому что иначе ему угрожают уже каким-то уголовным преследованием или другими проблемами в жизни. И вот так часть оказывается на фронте", - заявил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что "говорить о мотивации этих людей, с точки зрения идеологии, с точки зрения "любви" к их родине не приходится, особенно, когда речь идет о депрессивных регионах".

"Это банальное желание заработать. Ну, в конце концов, те же стиральные машинки и холодильники: мы все видели микроволновки, которые воруют россияне у украинцев", - заметил Юсов.

Однако он отметил, что Кремль предпочитает скрытую мобилизацию.

"Мобилизационные мероприятия продолжаются, они в основном носят скрытый характер. Пока не решились на очередную волну публичной мобилизации, хотя такие решения уже лежали на столе. Однако, все же есть предостережение реакции и населения той территории, прежде всего, речь идет о центральных, столичных регионах. Общественное мнение там ничего не стоит, но все же страх перед бунтом "бессмысленным, беспощадным" у кремлевских карликов существует. Поэтому считаются еще", - сказал Юсов.

Дополнение

Ранее представитель Андрей Юсов сообщал, что на россии до сих пор не была объявлена тотальная мобилизация, ведь власти рф опасаются протестов со стороны граждан. Однако “машину готовят к новым волнам мобилизаций”.