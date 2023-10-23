Авиация Сил обороны Украины нанесла 7 ударов по россиянам - Генштаб

Детали

Подразделениями ракетных войск ВСУ уничтожено 4 артиллерийских средства противника.

За прошедшие сутки произошло более 90 боевых столкновений.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ “Одесса” на Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

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