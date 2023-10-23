Авиация Сил обороны Украины нанесла 7 ударов по россиянам - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом в утренней сводке сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Подразделениями ракетных войск ВСУ уничтожено 4 артиллерийских средства противника.
За прошедшие сутки произошло более 90 боевых столкновений.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В зоне ответственности ОСУВ “Одесса” на Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
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