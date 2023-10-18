Ракети ATACMS посилять український контрнаступ - Гуменюк

Цитата

«Те про що говорять постійно військові і не дуже розуміють цивільні і навіть ображаються журналісти, що це посилить наш контрнаступ. Тому що контрнаступ – це знищення потужностей ворога в його глибоких тилах. Це основний елемент, який дійсно забезпечує можливість потім робити більш активні кроки по вздовж лінії фронту й просуватися вперед», - розповіла Гуменюк коментуючи отримання ракет ATACMS.

Доповнення

The New York Times повідомляло, що США поставили Україні 20 ракет ATACMS, які мають касетні бойові частини.



Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що наявність в України ракет ATACMS швидше за все, змусить росіян розосередити авіаційні засоби та відвести частину літаків на аеродроми далі від лінії фронту. Також загроза складам з боєприпасами змусить обирати між їх укріпленням та розосередженням складів по всій окупованій Україні.