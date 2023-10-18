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Ракеты ATACMS усилят украинское контрнаступление - Гуменюк

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Ракеты ATACMS, которые получила Украина от США, усилят украинское контрнаступление. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Ракеты ATACMS усилят украинское контрнаступление - Гуменюк

Цитата

"То о чем говорят постоянно военные и не очень понимают гражданские и даже обижаются журналисты, что это усилит наше контрнаступление. Потому что контрнаступление – это уничтожение мощностей врага в его глубоких тылах. Это основной элемент, который действительно обеспечивает возможность потом делать более активные шаги по вдоль линии фронта и продвигаться вперед", - рассказала Гуменюк комментируя получение ракет ATACMS.

Дополнение

The New York Times сообщало, что США поставили Украине 20 ракет ATACMS, которые имеют кассетные боевые части.

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что наличие у Украины ракет ATACMS скорее всего, заставит россиян рассредоточить авиационные средства и отвести часть самолетов на аэродромы дальше от линии фронта. Также угроза складам с боеприпасами заставит выбирать между их укреплением и рассредоточением складов по всей оккупированной Украине.

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