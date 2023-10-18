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Загроза для складів та авіації рф: ISW оцінили вплив ATACMS на полі бою

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Наявність в України ракет ATACMS швидше за все, змусить росіян розосередити авіаційні засоби та відвести частину літаків на аеродроми далі від лінії фронту. Також загроза складам з боєприпасами змусить обирати між їх укріпленням та розосередженням складів по всій окупованій Україні. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Загроза для складів та авіації рф: ISW оцінили вплив ATACMS на полі бою

Цитата

«Удари (Україною – ред.) системами ATACMS по оперативно значимих російських аеродромах в Україні, швидше за все, змусять російське командування розосередити авіаційні засоби та відвести частину літаків на аеродроми далі від лінії фронту», - йдеться в повідомленні.

Аналітики також зазначають, що імовірне розосередження російської авіації на аеродромах окупованої території України та передислокація авіаційних засобів далі від лінії фронту, ймовірно, порушить підтримку російською авіацією оборонних зусиль і локальних наступальних операцій.

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«Передислокація літаків на аеродроми, розташовані далі в тилу, ймовірно, вплине на час перебування російської авіації для підтримки операцій. Ймовірно, це буде особливо важливим для російських гвинтокрилів, які діяли на відносно невеликих ділянках лінії фронту протягом тривалого періоду часу, щоб стримувати наступальні механізовані українські сили на початку контрнаступу в червні та липні 2023 року», - зазначають аналітики.

Аналітики також вважають, що розосередження авіаційних засобів на більшій кількості аеродромів також, ймовірно, створить для повітряно-космічних сил (вкс) росії більші проблеми з координацією та забезпеченням.

«Прибуття ракет великої дальності ATACMS також становить значну загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах і, ймовірно, змусить російське командування вибирати між укріпленням існуючих складів або подальшим розосередженням складів по всій окупованій Україні», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У вівторок Україна вперше використати ракети ATACMS, які в обмеженій кількості таємно отримала від США.

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