Загроза для складів та авіації рф: ISW оцінили вплив ATACMS на полі бою

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Наявність в України ракет ATACMS швидше за все, змусить росіян розосередити авіаційні засоби та відвести частину літаків на аеродроми далі від лінії фронту. Також загроза складам з боєприпасами змусить обирати між їх укріпленням та розосередженням складів по всій окупованій Україні. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.