WSJ: Україна вперше застосувала ракети ATACMS, які таємно передали США
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У вівторок Україна могла вперше використати ракети ATACMS, які в обмеженій кількості таємно отримала від США. Про це пише УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Деталі
За даними джерел видання, невелику кількість ракет вже було відправлено в Україну для підвищення спроможностей Сил оборони в нанесенні далекобійних ударів. Повідомляється, що надані моделі ATACMS мають дальність дії близько 100 миль (близько 161 км). Запускати їх можна за допомогою реактивних систем HIMARS.
При цьому Бердянськ розташований приблизно за 85 кілометрів від найближчої точки фронту, Луганськ - майже за 100 кілометрів.
Видання приводить повідомлення українських військових про нанесення влучних ударів по аеродромах і вертольотах противника поблизу тимчасово окупованих Луганська і Бердянська.
Цитата
«Рішення США про відправку ATACMS готувалося вже давно. Україна неодноразово заявляла, що ці ракети необхідні для її військового плану, оскільки вони дозволять уразити цілі за лінією фронту на контрольованій росією українській території», - йдеться у статті.
Контекст
Офіційно в Україні та в США не коментують і не підтверджують передачу ATACMS. Але днями координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі говорив, що передача ATACMS Україні не виключена. За його словами, США постійно переглядає додаткові спроможності, яких потребує Україна.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден пообіцяв Зеленському надати невелику партію ракет ATACMS – NBC