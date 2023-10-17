WSJ: Украина впервые применила ракеты ATACMS, которые тайно передали США

Детали

По данным источников издания, небольшое количество ракет уже было отправлено в Украину для повышения возможностей Сил обороны в нанесении дальнобойных ударов. Сообщается, что предоставленные модели ATACMS имеют дальность действия около 100 миль (около 161 км). Запускать их можно с помощью реактивных систем HIMARS.

При этом Бердянск расположен примерно в 85 километрах от ближайшей точки фронта, Луганск - почти в 100 километрах.

Издание приводит сообщения украинских военных о нанесении точных ударов по аэродромам и вертолетам противника вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска.

Цитата

«Решение США об отправке ATACMS готовилось уже давно. Украина неоднократно заявляла, что эти ракеты необходимы для ее военного плана, поскольку они позволят поразить цели за линией фронта на контролируемой россией украинской территории», - говорится в статье.

Контекст

Официально в Украине и в США не комментируют и не подтверждают передачу ATACMS. Но на днях координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби говорил, что передача ATACMS Украине не исключена. По его словам, США постоянно пересматривает дополнительные возможности, в которых нуждается Украина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден пообещал Зеленскому предоставить небольшую партию ракет ATACMS – NBC