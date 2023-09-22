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Байден пообіцяв Зеленському надати невелику партію ракет ATACMS - NBC

Байден пообіцяв Зеленському надати невелику партію ракет ATACMS - NBC

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент США Джо Байден сказав своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати нададуть невелику кількість ракет далекого радіусу дії для допомоги у війні з росією. Про це повідомили NBC News у п’ятницю троє американських чиновників і представник Конгресу, знайомі з дискусіями, передає УНН.

Деталі

Офіційні особи, які не були уповноважені говорити публічно, не сказали, коли будуть доставлені ракети або коли буде зроблено публічне оголошення.

Протягом кількох місяців Україна просила армійську тактичну ракетну систему, відому як ATACMS, яка дасть Києву можливість вражати цілі на відстані приблизно 180 миль.

Представники оборонного відомства заявили, що США не мають великого запасу надлишкових ATACMS, які мають більше корисного навантаження, ніж традиційна артилерія, щоб надати Україні. Крім того, дехто у Вашингтоні чинив опір постачанню зброї через побоювання, що це розширить війну з росією.

Представник Конгресу сказав, що досі тривають дебати щодо типу ракет, які будуть відправлені, і скільки їх буде доставлено в Україну. Вони додали, що країни Східної Європи вже передали Україні значні частини своїх запасів зброї.

Раніше

Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму 325 млн доларів.

Проте за кілька годин до цієї заяви, радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що президент США Джо Байден вирішив, що наразі не надаватиме ATACMs Україні. 

Українські Національні Новини

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