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США наразі не надаватимуть ATACMs Україні - Білий дім

США наразі не надаватимуть ATACMs Україні - Білий дім

Київ • УНН

 • 227238 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Президент США Джо Байден вирішив, що наразі не надаватиме ATACMs Україні. Про це повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, передає УНН.

Цитата

"Президент вирішив, що наразі не надаватиме ATACMs Україні, але не виключає таку можливість в майбутньому", — процитував слова Джейка Саллівана журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

Президент вирішив, що наразі не надаватиме ATACMs Україні, але не виключає таку можливість в майбутньому, — Джейк Салліван. https://t.co/0hb9fNoWpU

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) September 21, 2023

Раніше

Як повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, Президент США Джо Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме системи протиповітряної оборони та інше озброєння. 

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