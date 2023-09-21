США наразі не надаватимуть ATACMs Україні - Білий дім

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"Президент вирішив, що наразі не надаватиме ATACMs Україні, але не виключає таку можливість в майбутньому", — процитував слова Джейка Саллівана журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

Президент вирішив, що наразі не надаватиме ATACMs Україні, але не виключає таку можливість в майбутньому, — Джейк Салліван. https://t.co/0hb9fNoWpU

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Як повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, Президент США Джо Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме системи протиповітряної оборони та інше озброєння.