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Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні - Білий дім

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Президент США Джо Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме системи протиповітряної оборони та інше озброєння. Про це повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Джо Байден оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме системи протиповітряної оборони та інше озброєння, щоб допомогти Києву перед важкою зимою.

Під час брифінгу журналістам Салліван сказав, що час відправлення пакету збігся з візитом президента України Володимира Зеленського до Білого дому.

Нагадаємо

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний разом з начальником Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Будановим зустрілись із американськими та британськими військовими. З партнерами України вони обговорили потреби війська та посилення систем протиповітряної оборони.

Українські Національні Новини

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