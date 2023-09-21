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Байден сегодня объявит о новом пакете военной помощи Украине - Белый дом

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент США Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать системы противовоздушной обороны и другое вооружение. Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать системы противовоздушной обороны и другое вооружение, чтобы помочь Киеву перед тяжелой зимой.

Во время брифинга журналистам Салливан сказал, что время отправки пакета совпало с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный вместе с начальником Главного управления разведки министерства обороны Кириллом Будановым встретились с американскими и британскими военными. С партнерами Украины они обсудили потребности войска и усиление систем противовоздушной обороны.

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