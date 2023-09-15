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Залужний зустрівся з військовими США та Британії: анонсував "хороші новини"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний разом з начальником Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Будановим зустрілись із американськими та британськими військовими. З партнерами України вони обговорили потреби війська та посилення систем протиповітряної оборони, повідомляє Telegram-канал Головнокомандувача Збройних Сил України, пише УНН.

Деталі

Залужний ознайомив військових США та Британії із оперативною обстановкою на фронті. Вони заслухали командирів та обговорили проблематику, що склалася в угрупованнях Сил оборони. Головнокомандувач ЗСУ представив бачення розвитку подій на передовій.

Цитата

“Зустріч із американськими та британськими партнерами. Широке коло питань, конструктивні переговори. Обговорили потребу української армії в снарядах, озброєнні та військовій техніці. Чекаємо на хороші новини”, - йдеться у повідомленні.

Також зупинилися на питаннях посилення протиповітряної оборони України, додаткового транспорту для евакуації поранених, пошуку шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин.

Окремою темою, як повідомляється, розглянули ситуацію в Чорному морі.

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