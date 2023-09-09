Залужний обговорив з начальником Штабу оборони ЗС Румунії російські атаки на інфраструктуру на Дунаї
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних Сил Румунії генералом Даніелем Петреску. Вони обговорили ситуацію, яка склалась через повітряні атаки рф про інфраструктурі Дунаю, передає УНН.
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“Обговорили ситуацію, що склалася через російські повітряні атаки на цивільну та портову інфраструктуру на Дунаї. Безпекові ризики, питання взаємодії та обміну інформацією з партнерами”, - повідомив Залужний у Telegram.
Він також наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України.
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Доповнення
В ніч з 3 на 4 вересня рф атакувала південь Одещини впродовж 3,5 години. Через що у декількох населених пунктах Ізмаїльського району були пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.
Крім того, під час ворожої атаки на Одеську область російські “шахеди” впали та здетонували на території Румунії. За даними українських прикордонників було зафіксовано 2 детонації.
Міністерство оборони Румунії, що інцидент "не становив прямої військової загрози" для країни.
4 вересня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази падіння російських безпілотників на території Румунії в ніч на 4 вересня, коли російська федерація атакувала українську портову інфраструктуру на річці Дунай. І припустив, що Румунія вагається з визнанням з обережності та бажання не загострювати, бо інакше їй доведеться дати відповідь москві.
Наступного дня президент Румунії Йоганніс запевнив, що жодна частина та жоден безпілотник і жодна інша частина будь-якого пристрою не впала на території Румунії в ніч на 4 вересня.
А вже 6 вересня у Румунії вперше визнали, що уламки російського "шахеда" могли впасти на територію держави. 6 вересня Румунія повідомила союзникам НАТО про інцидент із російським безпілотником.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 7 вересня заявив, що Румунія проінформувала НАТО про інцидент із російським безпілотником, зазначивши, що розслідування триває, але "немає жодної інформації, що вказує на якісь навмисні дії з боку росії".
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