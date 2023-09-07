"Розслідування триває": Генсек НАТО відреагував на повідомлення Румунії про інцидент із російським дроном

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"Румунська влада підтвердила... НАТО, що поблизу кордону з Україною було виявлено уламки, можливо, безпілотника. Учора на черговій зустрічі вони поінформували союзників про всі свої знахідки. І розслідування триває. І це демонструє ризик інцидентів та нещасних випадків. У нас немає жодної інформації, що вказує на якісь навмисні дії з боку росії, і ми очікуємо на результати триваючого розслідування", - сказав Столтенберг.

При цьому він зауважив, що "незалежно від цього результату, те, що ми бачили, звичайно, це багато боїв, а також повітряні атаки поблизу кордонів НАТО", згадавши, зокрема, про інциденти у Польщі та інші.

Нагадаємо

4 вересня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази падіння російських безпілотників на території Румунії в ніч на 4 вересня, коли російська федерація атакувала українську портову інфраструктуру на річці Дунай. Він також припустив, що Румунія вагається з визнанням з обережності та бажання не загострювати, бо інакше їй доведеться дати відповідь москві.

Однак, наступного дня президент Румунії Йоганніс запевнив, що жодна частина та жоден безпілотник і жодна інша частина будь-якого пристрою не впала на території Румунії в ніч на 4 вересня.

А вже 6 вересня у Румунії вперше визнали, що уламки російського "шахеда" могли впасти на територію держави. 6 вересня Румунія повідомила союзникам НАТО про інцидент із російським безпілотником.