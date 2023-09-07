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"Расследование продолжается": Генсек НАТО отреагировал на сообщение Румынии об инциденте с российским дроном

Киев • УНН

 • 425545 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время выступления в Европарламенте в четверг, что Румыния проинформировала НАТО об инциденте с российским беспилотником, отметив, что расследование продолжается, но "нет никакой информации, указывающей на какие-то преднамеренные действия со стороны россии", пишет УНН.

Цитата

"Румынские власти подтвердили... НАТО, что вблизи границы с Украиной были обнаружены обломки, возможно, беспилотника. Вчера на очередной встрече они проинформировали союзников обо всех своих находках. И расследование продолжается. И это демонстрирует риск инцидентов и несчастных случаев. У нас нет никакой информации, указывающей на какие-то преднамеренные действия со стороны россии, и мы ожидаем результатов продолжающегося расследования", - сказал Столтенберг.

При этом он отметил, что "независимо от этого результата, то, что мы видели, конечно, это много боев, а также воздушные атаки вблизи границ НАТО", упомянув, в частности, об инцидентах в Польше и других.

Напомним

4 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев имеет фотодоказательства падения российских беспилотников на территории Румынии в ночь на 4 сентября, когда российская федерация атаковала украинскую портовую инфраструктуру на реке Дунай. Он также предположил, что Румыния колеблется с признанием из осторожности и желания не обострять, иначе ей придется дать ответ москве.

Однако, на следующий день президент Румынии Йоханнис заверил, что ни одна часть и ни один беспилотник и ни одна другая часть любого устройства не упала на территории Румынии в ночь на 4 сентября.

А уже 6 сентября в Румынии впервые признали, что обломки российского "шахеда" могли упасть на территорию государства. 6 сентября Румыния сообщила союзникам НАТО об инциденте с российским беспилотником.

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