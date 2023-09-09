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Залужный обсудил с начальником Штаба обороны ВС Румынии российские атаки на инфраструктуру на Дунае

Залужный обсудил с начальником Штаба обороны ВС Румынии российские атаки на инфраструктуру на Дунае

Киев • УНН

 • 340525 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Румынии генералом Даниэлем Петреску. Они обсудили ситуацию, которая сложилась из-за воздушных атак рф по инфраструктуре Дуная, передает УНН.

Цитата

“Обсудили ситуацию, сложившуюся из-за российских воздушных атак на гражданскую и портовую инфраструктуру на Дунае. Риски безопасности, вопросы взаимодействия и обмена информацией с партнерами”, - сообщил Залужный в Telegram.

Он также отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины.

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Дополнение

В ночь с 3 на 4 сентября рф атаковала юг Одесской области в течение 3,5 часов. Из-за чего в нескольких населенных пунктах Измаильского района были повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. 

Кроме того, во время вражеской атаки на Одесскую область российские “шахеты” упали и сдетонировали на территории Румынии. По данным украинских пограничников было зафиксировано 2 детонации.

Министерство обороны Румынии, что инцидент "не представлял прямой военной угрозы" для страны.

4 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев имеет фотодоказательства падения российских беспилотников на территории Румынии в ночь на 4 сентября, когда российская федерация атаковала украинскую портовую инфраструктуру на реке Дунай. И предположил, что Румыния колеблется с признанием из осторожности и желания не обострять, иначе ей придется дать ответ москве.

На следующий день президент Румынии Йоханнис заверил, что ни одна часть и ни один беспилотник и ни одна другая часть любого устройства не упала на территории Румынии в ночь на 4 сентября.

А уже 6 сентября в Румынии впервые признали, что обломки российского "шахеда" могли упасть на территорию государства. 6 сентября Румыния сообщила союзникам НАТО об инциденте с российским беспилотником.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Румыния проинформировала НАТО об инциденте с российским беспилотником, отметив, что расследование продолжается, но "нет никакой информации, указывающей на какие-то преднамеренные действия со стороны россии".

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