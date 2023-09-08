Блінкен обговорив з очільником МЗС Румунії розслідування інциденту з дроном рф
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ Румунії Лумінітою Одобеску. Вони обговорили розслідування щодо падіння уламків безпілотника на територію країни поблизу кордону з Україною. Про це повідомляє УНН, посилаючись на сайт Держдепу США.
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"Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні розмовляв з міністром закордонних справ Румунії Лумінітою Одобеску. Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Одобеску обговорили розслідування Румунією щодо уламків безпілотника, знайдених в Румунії поблизу кордону з Україною", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що посадовці обговорили додаткову співпрацю для збереження безпеки повітряного простору, включаючи майбутню ротацію додаткових винищувачів США F-16 для посилення місії НАТО з контролю за повітрям у Румунії. Під час розмови Блінкен підтвердив непохитну підтримку Румунії, союзника США по НАТО.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 7 вересня заявив, що Румунія проінформувала НАТО про інцидент із російським безпілотником, зазначивши, що розслідування триває, але "немає жодної інформації, що вказує на якісь навмисні дії з боку росії".