Подоляк закликав Румунію до більш жорсткої риторики щодо інциденту з дроном рф

Цитата

"Звичайно, ніхто не очікує, що НАТО застосує статтю 5 і розпочне війну з росією через металеву бляшанку, що впала в румунському полі. Це не той випадок. росія дозволяє собі використовувати повітряний простір Румунії та інших сусідів для ракетних атак на Україну лише з однієї причини. Тому що є тиша. Можливо, варто більш жорстко артикулювати неприпустимість порушення власного повітряного простору? Наприклад, заявивши про готовність збивати ці ракети і безпілотники в певному радіусі для захисту своїх кордонів. Нарешті, ключовий момент - необхідно якнайшвидше допомогти Україні з додатковими системами ППО, розмістити їх у прикордонних районах. Це значно підвищить безпеку країн, що межують з Україною, і обмежить спекулятивні та провокаційні можливості росії. Потрібні прості дії, а не "мовчання ягнят"...", - написав Подоляк.

Доповнення

В ніч з 3 на 4 вересня рф атакувала південь Одещини впродовж 3,5 години. Через що у декількох населених пунктах Ізмаїльського району були пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств.

Крім того, під час ворожої атаки на Одеську область російські “шахеди” впали та здетонували на території Румунії. За даними українських прикордонників було зафіксовано 2 детонації.

Міністерство оборони Румунії, що інцидент "не становив прямої військової загрози" для країни.

4 вересня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази падіння російських безпілотників на території Румунії в ніч на 4 вересня, коли російська федерація атакувала українську портову інфраструктуру на річці Дунай. І припустив, що Румунія вагається з визнанням з обережності та бажання не загострювати, бо інакше їй доведеться дати відповідь москві.

Наступного дня президент Румунії Йоганніс запевнив, що жодна частина та жоден безпілотник і жодна інша частина будь-якого пристрою не впала на території Румунії в ніч на 4 вересня.

А вже 6 вересня у Румунії вперше визнали, що уламки російського "шахеда" могли впасти на територію держави. 6 вересня Румунія повідомила союзникам НАТО про інцидент із російським безпілотником.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 7 вересня заявив, що Румунія проінформувала НАТО про інцидент із російським безпілотником, зазначивши, що розслідування триває, але "немає жодної інформації, що вказує на якісь навмисні дії з боку росії".

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