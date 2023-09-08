Подоляк призвал Румынию к более жесткой риторике по инциденту с дроном рф

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в сети X (бывший Twitter) высказался относительно инцидента с российским БпЛА, который сдетонировал на территории Румынии. И предложил стране "более жестко артикулировать о недопустимости нарушения собственного воздушного пространства, передает УНН.

Цитата

"Конечно, никто не ожидает, что НАТО применит статью 5 и начнет войну с россией из-за упавшей в румынском поле металлической банки. Это не тот случай. россия позволяет себе использовать воздушное пространство Румынии и других соседей для ракетных атак на Украину только по одной причине. Потому что есть тишина. Возможно, стоит более жестко артикулировать недопустимость нарушения собственного воздушного пространства. Например, заявив о готовности сбивать эти ракеты и беспилотники в определенном радиусе для защиты своих границ. Наконец, ключевой момент - необходимо как можно быстрее помочь Украине с дополнительными системами ПВО, разместить их в приграничных районах. Это значительно повысит безопасность стран, граничащих с Украиной, и ограничит спекулятивные и провокационные возможности россии. Нужны простые действия, а не "молчание ягнят".", - написал Подоляк.

Дополнение

В ночь с 3 на 4 сентября рф атаковала юг Одесской области в течение 3,5 часов. Из-за чего в нескольких населенных пунктах Измаильского района были повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий. 

Кроме того, во время вражеской атаки на Одесскую область российские “шахеты” упали и сдетонировали на территории Румынии. По данным украинских пограничников было зафиксировано 2 детонации.

Министерство обороны Румынии, что инцидент "не представлял прямой военной угрозы" для страны.

4 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев имеет фотодоказательства падения российских беспилотников на территории Румынии в ночь на 4 сентября, когда российская федерация атаковала украинскую портовую инфраструктуру на реке Дунай. И предположил, что Румыния колеблется с признанием из осторожности и желания не обострять, иначе ей придется дать ответ Москве.

На следующий день президент Румынии Йоханнис заверил, что ни одна часть и ни один беспилотник и ни одна другая часть любого устройства не упала на территории Румынии в ночь на 4 сентября.

А уже 6 сентября в Румынии впервые признали, что обломки российского "шахеда" могли упасть на территорию государства. 6 сентября Румыния сообщила союзникам НАТО об инциденте с российским беспилотником.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 сентября заявил, что Румыния проинформировала НАТО об инциденте с российским беспилотником, отметив, что расследование продолжается, но "нет никакой информации, указывающей на какие-то преднамеренные действия со стороны россии".

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