Залужный встретился с военными США и Британии: анонсировал "хорошие новости"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный вместе с начальником Главного управления разведки министерства обороны Кириллом Будановым встретились с американскими и британскими военными. С партнерами Украины они обсудили потребности войска и усиление систем противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет УНН.
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Залужный ознакомил военных США и Великобритании с оперативной обстановкой на фронте. Они заслушали командиров и обсудили проблематику, сложившуюся в группировках Сил обороны. Главнокомандующий ВСУ представил видение развития событий на передовой.
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“Встреча с американскими и британскими партнерами. Широкий круг вопросов, конструктивные переговоры. Обсудили потребность украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике. Ждем хороших новостей”, - говорится в сообщении.
Также остановились на вопросах усиления противовоздушной обороны Украины, дополнительного транспорта для эвакуации раненых, поиска путей для ремонта техники и восстановления боеспособности воинских частей.
Отдельной темой, как сообщается, рассмотрели ситуацию в Черном море.
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