Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму 325 млн доларів. Про це він повідомив під час виступу, пише УНН.
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"Я сьогодні погодив новий пакет допомоги, який містить більше артилерії, снарядів, протитанкової зброї. І також наступного тижня перші танки Абрамс будуть доставлені в Україну", — сказав Байден.
Також президент США наголосив, що перші танки Abrams наступного тижня надійдуть до України.
Деталі
До пакета допомоги додали:
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- ракети ППО АІМ-9М;
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- додаткові боєприпаси HIMARS;
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- системи ППО Avenger;
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- кулемети калібру 150-мм для протидії безпілотним літальним системам;
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- 155 артилерійські снаряди, в тому числі касетні;
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- артилерійські снаряди калібру 105-мм;
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- ракети TOW;
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- протитанкові системи Javelin і AT-4;
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- понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
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- 59 легких тактичних автомобілів;
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- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
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- запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
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Як і попереджали раніше, до пакету допомоги не додали тактичні ракетні комплекси ATACMS.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден привітав президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті. Зеленський зауважив, що постійний діалог США та України свідчить про те, що країни є союзниками.
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