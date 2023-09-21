Зеленський зустрівся з Байденом: США та Україна є союзниками та стратегічними друзями
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент США Джо Байден привітав президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті. Зеленський зауважив, що постійний діалог США та України свідчить про те, що країни є союзниками. Про це повідомляє Голос Америки, пише УНН.
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Байден повторив тезу, висловлену ним під час Генеральній Асамблеї ООН, про те, що жодна нація не може почуватися справді безпечною у світі доки росія намагається захопити Україну.
“Тому ми об’єднали в коаліцію понад 50 країн світу, щоб допомогти Україні (протистояти російській агресії - ред.)”, – сказав Джо Байден.
Президент України своєю чергою сказав: “Наш постійний діалог свідчить про те, що наші країни дійсно є союзниками та стратегічними друзями”.
Про мету візиту до Вашингтону він додав, що приїхав, щоб зміцнити коаліцію для захисту українських дітей, сімей, домівок, свободи та демократії у світі.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з президентом США Джо Байденом, аби обговорити подальшу підтримку України. Глава України зазначив, що буде особливий акцент на ППО.