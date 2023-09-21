Зеленський з нетепінням чекає розмови з Байденом з "акцентом на ППО"

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"Володимир Зеленський , який зараз проводить зустріч з Джо Байденом, сказав президенту США, що з нетерпінням чекає на їх обговорення з "особливим акцентом на протиповітряну оборону"", - повідомляє Wall Street Journal.

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Президент України Володимир Зеленський прибув у Білий дім, де має зустрітись з президентом США Джо Байденом.