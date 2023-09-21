Зеленський з нетепінням чекає розмови з Байденом з "акцентом на ППО"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з президентом США Джо Байденом, аби обговорити подальшу підтримку України. Глава України зазначив, що буде особливий акцент на ППО. Про це повідомля Wall Street Journal, пише УНН.
Цитата
"Володимир Зеленський , який зараз проводить зустріч з Джо Байденом, сказав президенту США, що з нетерпінням чекає на їх обговорення з "особливим акцентом на протиповітряну оборону"", - повідомляє Wall Street Journal.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський прибув у Білий дім, де має зустрітись з президентом США Джо Байденом.