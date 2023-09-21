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Зеленський прибув у Білий дім

Зеленський прибув у Білий дім

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув у Білий дім, де має зустрітись з президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Цитата

"Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський зараз зустрічаються в Білому домі", - зазначає видання.

Доповнення

Очікується, що під час зустрічі Байден оголосить про нову військову допомогу на суму понад 325 мільйонів доларів. Очікується, що він включатиме більше касетних боєприпасів, за словами двох американських чиновників, що відзначає другий випадок, коли США надають Києву суперечливу зброю.

За словами радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана, Сполучені Штати не надаватимуть армії тактичні ракетні системи (ATACMS), незважаючи на прохання з боку України, що відсутні в пакеті.

Байден з нетерпінням чекає почути особисту точку зору щодо «війни та майбутньої дороги», — сказав Салліван.

Раніше в четвер український президент відвідав Капітолійський пагорб, де назвав свою зустріч із американськими сенаторами на Капітолійському пагорбі "чудовим діалогом". Зеленський також зустрівся з депутатами Палати представників Конгресу США.

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