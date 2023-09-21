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Зеленский прибыл в Белый дом

Зеленский прибыл в Белый дом

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где должен встретиться с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Цитата

"Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский сейчас встречаются в Белом доме", - отмечает издание.

Дополнение

Ожидается, что во время встречи Байден объявит о новой военной помощи на сумму более 325 миллионов долларов. Ожидается, что он будет включать больше кассетных боеприпасов, по словам двух американских чиновников, что отмечает второй случай, когда США предоставляют Киеву противоречивое оружие.

По словам советника по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, Соединенные Штаты не будут предоставлять армии тактические ракетные системы (ATACMS), несмотря на просьбы со стороны Украины, отсутствующие в пакете.

Байден с нетерпением ждет услышать личную точку зрения относительно «войны и будущего пути», — сказал Салливан.

Ранее в четверг украинский президент посетил Капитолийский холм, где назвал свою встречу с американскими сенаторами на Капитолийском холме "замечательным диалогом". Зеленский также встретился с депутатами Палаты представителей Конгресса США.

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