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Зеленский с нетерпением ждет разговора с Байденом с "акцентом на ПВО"

Зеленский с нетерпением ждет разговора с Байденом с "акцентом на ПВО"

Киев • УНН

 • 134741 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с нетерпением ждет встречи с президентом США Джо Байденом, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины. Глава Украины отметил, что будет особый акцент на ПВО. Об этом сообщает Wall Street Journal, пишет УНН.

Цитата

"Владимир Зеленский, который сейчас проводит встречу с Джо Байденом, сказал президенту США, что с нетерпением ждет их обсуждения с "особым акцентом на противовоздушную оборону"", - сообщает Wall Street Journal.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где должен встретиться с президентом США Джо Байденом.

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