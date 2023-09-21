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У Конгресі США висловили впевненість, що схвалять 24 млрд дол. для України, попри розбіжності

У Конгресі США висловили впевненість, що схвалять 24 млрд дол. для України, попри розбіжності

Київ • УНН

 • 143300 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Конгресмен-республіканець, голова Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол після зустрічі президента Володимира Зеленського із американськими законодавцями висловив переконання, що Конгрес схвалить додаткове фінансування для України у розмірі 24 мільярдів доларів, попри розбіжності. Про це пише УНН з посиланням на Голос Америки.

Цитата

"Їм це необхідно - і вони це отримають", - відповів Маккол на питання, чи згадував Зеленський під час зустрічі потенційне фінансування у 24 мільярди доларів.

Деталі

Він розповів, що на зустрічі Зеленський поінформував, що дві найбільші військові потреби України - це авіація - F-16 та тактичні ракетні системи, відомі як ATACMS.

"Зараз їхні війська ідуть вперед без прикриття з неба, вони мають розміновувати поля вночі власними руками. Ми б не відправили свої війська в таких умовах. Тому ми маємо дати їм те, що їм потрібно. І якщо ця адміністрація не дасть їм цього, то ми маємо прописати у законопроєкт про бюджетні асигнування зброю, про яку він просив", - додав Маккол.

Конгресмен також заявив, що республіканці підтримують надання допомоги, але визнав, що є "розбіжності з обох сторін". Крім цього, за його словами, спікер Палати представників Кевін Маккарті на зустрічі висловив потужну підтримку Україні, однак вони "розчаровані повільністю адміністрації щодо надання зброї".

Він додав, що Київ повинен бути вдячним за підтримку США, але "висновок для спікера був такий, що вони потребують ATACMS, F-16, - і вони потребували цього ще рік тому, і це тягнеться надто довго, тож ми можемо прописати це у законопроєкті - й це моя мета".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із сенаторами у Вашингтоні сказав - "якщо ми не отримаємо допомогу, ми програємо війну".

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