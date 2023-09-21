В Конгрессе США выразили уверенность, что одобрят 24 млрд долл. для Украины, несмотря на разногласия

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"Им это необходимо - и они это получат", - ответил Маккол на вопрос, упоминал ли Зеленский во время встречи потенциальное финансирование в 24 миллиарда долларов.

Детали

Он рассказал, что на встрече Зеленский проинформировал, что две крупнейшие военные потребности Украины - это авиация - F-16 и тактические ракетные системы, известные как ATACMS.

"Сейчас их войска идут вперед без прикрытия с неба, они должны разминировать поля ночью собственными руками. Мы бы не отправили свои войска в таких условиях. Поэтому мы должны дать им то, что им нужно. И если эта администрация не даст им этого, то мы должны прописать в законопроект о бюджетных ассигнованиях оружие, о котором он просил", - добавил Маккол.

Конгрессмен также заявил, что республиканцы поддерживают предоставление помощи, но признал, что есть "разногласия с обеих сторон". Кроме этого, по его словам, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти на встрече выразил мощную поддержку Украине, однако они "разочарованы медлительностью администрации по предоставлению оружия".

Он добавил, что Киев должен быть благодарен за поддержку США, но "вывод для спикера был таков, что они нуждаются в ATACMS, F-16, - и они нуждались в этом еще год назад, и это тянется слишком долго, поэтому мы можем прописать это в законопроекте - и это моя цель".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с сенаторами в Вашингтоне сказал - "если мы не получим помощь, мы проиграем войну".