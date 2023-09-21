Зеленський - американським сенаторам: якщо ми не отримаємо допомогу, ми програємо війну
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із сенаторами у Вашингтоні сказав - "якщо ми не отримаємо допомогу, ми програємо війну". Його словами навів лідер більшості у Сенаті США, сенатор-демократ Чак Шумер, передає УНН із посиланням на "Голос Америки".
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Лідер сенатської більшості Чак Шумер у розмові з журналістами після зустрічі Володимира Зеленського із сенаторами сказав:
“Було одне речення, яке підсумовує все, і я його дослівно цитую, пан Зеленський сказав: “Якщо ми не отримаємо допомоги, ми програємо війну”.
Додамо
На виході із зустрічі з сенаторами Володимир Зеленський відповів на запитання журналістки Голосу Америки Марії Ульяновської щодо того, яких хороших новин чекати.
“Дуже багато було, — сказав Зеленський. — У нас прекрасний діалог”.
Він також висловив вдячність журналістам, сенаторам, Конгресу за допомогу та підтримку.
“Ми обговорили дуже багато деталей”, — додав Президент.
Володимир Зеленський у Сенаті: “Ми обговорили дуже багато питань”. Більше читайте тут: https://t.co/5KgIibtOSK pic.twitter.com/hQ78OC6Sqv— Голос Америки Українською (@holosameryky) September 21, 2023
Раніше
Президент України Володимир Зеленський прибув до Конгресу США, де планував виступити. Сьогодні також запланова зустріч українського лідера з президентом США Джо Байденом.