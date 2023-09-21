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Зеленский - американским сенаторам: если мы не получим помощь, мы проиграем войну

Киев • УНН

 • 269336 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с сенаторами в Вашингтоне сказал - "если мы не получим помощь, мы проиграем войну". Его словами привел лидер большинства в Сенате США, сенатор-демократ Чак Шумер, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Цитата

Лидер сенатского большинства Чак Шумер в разговоре с журналистами после встречи Владимира Зеленского с сенаторами сказал: “Было одно предложение, которое суммирует все, и я его дословно цитирую, господин Зеленский сказал: “Если мы не получим помощи, мы проиграем войну”.

Добавим

На выходе с встречи с сенаторами Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистки Голоса Америки Марии Ульяновской о том, каких хороших новостей ждать.

“Очень много было, — сказал Зеленский. — У нас прекрасный диалог”.

Он также выразил благодарность журналистам, сенаторам, Конгрессу за помощь и поддержку.

“Мы обсудили очень много деталей”, — добавил Президент.

Владимир Зеленский в Сенате: “Мы обсудили очень много вопросов”. Больше читайте здесь: https://t.co/5KgIibtOSK pic.twitter.com/hQ78OC6Sqv

— Голос Америки на украинском (@holosameryky) 21 сентября 2023

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США, где планировал выступить. Сегодня также запланирована встреча украинского лидера с президентом США Джо Байденом.

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