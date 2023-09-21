Президент Зеленський прибув до Конгресу США
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув до Конгресу США, де планує виступити. Сьогодні також запланова зустріч українського лідера з президентом США Джо Байденом, повідомляють американські ЗМІ, пише УНН.
Цитата
«Президент Зеленський прибув до Капітолію США», - йдеться у повідомленні Sky News.
Зеленський прибув до Капітолію, щоб приватно поговорити з лідерами республіканців і демократів у Палаті представників і Сенаті. Він також зустрінеться з президентом Джо Байденом у Білому домі та розмовлятиме з військовими лідерами США в Пентагоні.
Доповнення
Журналісти дізнались, що Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, у межах своєї поїздки до Вашингтона виступить з промовою в Конгресі, а після цього проведе зустріч із президентом США Джо Байденом у Білому домі.
Президент України Володимир Зеленський анонсував важливі переговори у Вашингтоні і вказав, що серед топ-питань – ППО.