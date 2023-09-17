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Журналісти дізналися подробиці поїздки Зеленського до Вашингтона

Київ • УНН

 • 915831 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, у межах своєї поїздки до Вашингтона виступить з промовою в Конгресі, а після цього проведе зустріч із президентом США Джо Байденом у Білому домі. Про це пише видання CNN, передає УНН.

Деталі

За інформацією, президент України виступить із промовою о 10.00 ранку за східним часом під час загальносенаторського засідання. За словами джерела, знайомого з Республіканською партією, Зеленський не мав виступати на спільному засіданні Конгресу.

Цей візит відбудеться тоді, коли Конгрес розглядає запит Білого дому про додаткову допомогу Україні, але його ухвалення залишається під сумнівом, оскільки Республіканська Республіка розділилася у цьому питанні.

Зеленський також зустрінеться з президентом Джо Байденом у Білому домі. Востаннє він їздив до Сполучених Штатів у грудні, вперше покинувши Україну з початку вторгнення Росії.

За словами людей, знайомих із планами, окрім своєї поїздки до Вашингтона з метою участі у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, Зеленський планує кілька зустрічей з іншими світовими лідерами в Нью-Йорку.

Серед його цілей буде спроба переконати країни, які не зайняли твердої позиції проти війни, бути більш рішучими у своєму засудженні Росії.

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