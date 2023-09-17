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Журналисты узнали подробности поездки Зеленского в Вашингтон

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Владимир Зеленский в четверг, 21 сентября, в рамках своей поездки в Вашингтон выступит с речью в Конгрессе, а после этого проведет встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Об этом пишет издание CNN, передает УНН.

Детали

По информации, президент Украины выступит с речью в 10.00 утра по восточному времени во время общесенаторского заседания. По словам источника, знакомого с Республиканской партией, Зеленский не должен был выступать на совместном заседании Конгресса.

Этот визит состоится тогда, когда Конгресс рассматривает запрос Белого дома о дополнительной помощи Украине, но его принятие остается под сомнением, поскольку Республиканская Республика разделилась в этом вопросе.

Зеленский также встретится с президентом Джо Байденом в Белом доме. Последний раз он ездил в Соединенные Штаты в декабре, впервые покинув Украину с начала вторжения России.

По словам людей, знакомых с планами, кроме своей поездки в Вашингтон с целью участия в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, Зеленский планирует несколько встреч с другими мировыми лидерами в Нью-Йорке.

Среди его целей будет попытка убедить страны, которые не заняли твердой позиции против войны, быть более решительными в своем осуждении России.

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