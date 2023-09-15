Байден у четвер зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Президент США Джо Байден у четвер зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, передає УНН із посиланням на "Голос Америки".
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"Джо Байден зустрінеться з Володимиром Зеленським у четвер у Вашингтоні", - повідомив Салліван.
Також посадовець додав: “Ми завжди готуємо новий пакет військової допомогти для України”. Новий пакет допомоги очікують вже наступного тижня.
До слова, Салліван заявив, що промова Байдена на Генасамблеї ООН наступного тижня буде значною мірою присвячена Україні.
Раніше
Як повідомляло NBC, Президент України Володимир Зеленський наступного тижня планує провести зустріч з президентом США Джо Байденом та взяти участь у 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.