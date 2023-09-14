Зеленський наступного тижня зустрінеться із Байденом у США - NBC
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наступного тижня планує провести зустріч з президентом США Джо Байденом та взяти участь у 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомляє NBC з посилання на високопоставленого українського чиновника, передає УНН.
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За інформацією NBC, Зеленський планує відвідати Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку наступного тижня. Під час свого візиту він також зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Місце зустрічі поки що невідомо. Білий дім відмовився від коментарів.
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Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Україна хоче, щоб до Генеральної асамблеї ООН наступного тижня Сполучені Штати офіційно оголосили про передачу Києву далекобійних ракет ATACMS. Однак американські представники вважають це малоймовірним, а у Пентагоні передачу озброєння коментувати відмовилися.