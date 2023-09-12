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Україна хоче, щоб до Генасамблеї ООН США оголосили про надання ATACMS - у Пентагоні передачу ракет не коментують

Україна хоче, щоб до Генасамблеї ООН США оголосили про надання ATACMS - у Пентагоні передачу ракет не коментують

Київ • УНН

 • 393587 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Україна хоче, щоб до Генеральної асамблеї ООН наступного тижня Сполучені Штати офіційно оголосили про передачу Києву далекобійних ракет ATACMS. Однак американські представники вважають це малоймовірним, а у Пентагоні передачу озброєння коментувати відмовилися, пише УНН з посиланням на Politico, брифінг прессекретаря Пентагону бригадного генерала Пета Райдера.

Деталі

За словами двох американських посадовців та особи, близької до уряду України, адміністрація президента США Джо Байдена веде активні переговори про те, чи відправляти ракети далекого радіусу дії в Україну на тлі інтенсивної кампанії щодо передачі зброї Вашингтону.

Зазначається, що наразі невідомо, чи надійшов документ щодо рішення на стіл Байдена. Офіційні особи розповіли, що останній дзвінок буде зроблено за участі України, але Вашингтон і Київ не беруть участі в обговореннях щодо оголошення чи розгортання армійських тактичних ракетних систем.

Україна наполягає на тому, щоб США дали дозвіл на поставку ATACMS до Генеральної асамблеї ООН наступного тижня, в якій візьмуть участь Байден і президент Володимир Зеленський. Українські офіційні особи заявили, що "очікують хороших новин". Водночас за словами американських чиновників, такий графік "надто стислий". Як пише видання, рішення про надання Києву ракет, ймовірно, буде прийнято після щорічної конфедерації Turtle Bay.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден наближається до прийняття рішення про надання Україні ракет дальнього радіуса дії – FT

Відповідаючи на запитання про перспективу доставки ATACMS, заступник радника з національної безпеки Джон Файнер сказав: "Наша позиція весь час полягала в тому, щоб Україна отримала те, що дозволить їй досягти успіху на полі бою. Ми будемо продовжувати оцінювати ситуацію на місці та приймати рішення на основі цього".

Своєю чергою, прессекретар Пентагону Пет Райдер на брифінгу у понеділок, 11 вересня, заявив, що "не буде спекулювати" на потенційних майбутніх рішеннях і відмовився детально коментувати ситуацію. Він додав, що Вашингтон продовжить співпрацювати з Києвом, щоб надати те, що "необхідно для успіху" на полі бою.

Цитата

"З точки зору Міністерства оборони, ми не маємо нічого нового для оголошення. Ми продовжуватимемо підтримувати тісний контакт з Україною та нашими союзниками та партнерами щодо їхніх потреб у безпековій допомозі. Тож коли і якщо з’явиться щось нове для оголошення, ми, звичайно, це зробимо. Але станом на сьогодні я не можу нічого нового надати", - сказав Райдер.

Нагадаємо

Видання Reuters з посиланням на чотирьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація президента США Джо Байдена близька до схвалення доставки в Україну ракет великої дальності, наповнених касетними бомбами.

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