США схиляються надати Україні ракет великої дальності – Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена близька до схвалення доставки в Україну ракет великої дальності, наповнених касетними бомбами. Це дасть можливість Києву обстрілювати росіян на окупованих територіях. Про це пише Reuters з посиланням на чотирьох американських чиновників, передає УНН.
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Наочно побачивши успішне використання Україною касетних боєприпасів, США розглядають можливість доставки однієї або обох армійських тактичних ракетних систем ATACMS, які можуть літати до 300 км, або керованої реактивної системи залпового вогню.
До того ж можуть бути доставлені ракети GMLRS, які наповнені касетними бомбами.
У разі схвалення будь-який варіант буде доступний для швидкої доставки до Києва.
Видання пише, що оскільки наступ ЗСУ демонструє ознаки прогресу, адміністрація Байдена прагне посилити українську армію "у життєво важливий момент". Американські чиновники додали, що рішення про відправлення ракети ATACMS або GMLRS не є остаточним.
У Пентагоні прокоментували, що наразі їхня позиція щодо надання ATACMS – не змінилась.
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"Коли і якщо з’явиться щось нове — ми, звичайно, оголосимо, але станом на сьогодні я не можу нічого нового надати", — заявляв речник Пентагону Пат Райдер.
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